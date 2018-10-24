موعد مباراة الاهلي القادمة والقنوات الناقلة



وكان النادي الاهلي قد تأهل الي دور الـ16 لمواجهة الوصل الاماراتي بعدما كان قد نجح في تخطي منافسه فريق النجمة اللبناني في دور الـ32.



يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع منافسه فريق الوصل الإماراتي حيث من المقرر أن تكون موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة يوم الأحد 27 أكتوبر في لإطار دور الـ16 لكأس زايد.ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة في تمام الساعة الثامنة على ملعب الجيش ببرج العرب وأن تذاع عبر قنوات ابوظبي الرياضية.ونشر الاتحاد العربي بيانا جاء كالآتي: "وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري، بنقل مكان مباراة فريق الأهلي ونظيره فريق الوصل الإماراتي في دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال من استاد السلام بمدينة القاهرة إلى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية".وأضاف البيان "وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد تلقى طلبا من الاتحاد المصري بنقل المباراة إلى استاد برج العرب لوجود أعمال إنشائية قائمة في محيط استاد السلام، ولم يتردد الاتحاد العربي لكرة القدم في الموافقة حرصا على تحقيق أعلى درجات التعاون".