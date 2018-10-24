ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

موعد مباراة الاهلي القادمة والقنوات الناقلة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
نور عادل
يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع منافسه فريق الوصل الإماراتي حيث من المقرر أن تكون موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة يوم الأحد 27 أكتوبر في لإطار دور الـ16 لكأس زايد.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة في تمام الساعة الثامنة على ملعب الجيش ببرج العرب وأن تذاع عبر قنوات ابوظبي الرياضية.

ونشر الاتحاد العربي بيانا جاء كالآتي: "وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري، بنقل مكان مباراة فريق الأهلي ونظيره فريق الوصل الإماراتي في دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال من استاد السلام بمدينة القاهرة إلى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية".

وأضاف البيان "وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد تلقى طلبا من الاتحاد المصري بنقل المباراة إلى استاد برج العرب لوجود أعمال إنشائية قائمة في محيط استاد السلام، ولم يتردد الاتحاد العربي لكرة القدم في الموافقة حرصا على تحقيق أعلى درجات التعاون".

وكان النادي الاهلي قد تأهل الي دور الـ16 لمواجهة الوصل الاماراتي بعدما كان قد نجح في تخطي منافسه فريق النجمة اللبناني في دور الـ32.
loading...

ترشيحاتنا

استنفار أمني في المهندسين استعدادا لزيارة البابا تواضروس لكنيسة الملاك ميخائيل

تأجيل 3 مباريات جديدة للأهلي في الدوري الممتاز .. تعرف عليها

متحدث الزراعة يكشف سبب ارتفاع سعر البطاطس وموعد انخفاضها.. فيديو

ميدو يكشف عن السبب الرئيسي لحضوره مباراة الزمالك امس

حقيقة منع جماهير الترجي من حضور نهائى إفريقيا أمام الأهلي

ننشر شروط التقدم لحجز شقق الإعلان العاشر لـ الإسكان الاجتماعى

فوائد صحية لا تتخيلها لتناول التمر على الريق

في عيد ميلاد نبيل عيسى الـ39: أنا رجل شرقي وأرفض الحرية المطلقة

شاهد.. لحظة سقوط طائرة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

سفارة ألمانيا توضح حقيقة تقدمها بطلب لشراء أرض في العاصمة الإدارية

فوائد غير متوقعة لـ عصير الجزر يوميًا.. الأولى مفاجأة للمرضعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

فيديو

فيديوجراف| الفرعون الذي امتلك جوازا للسفر
على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو
شاهد.. تعليق رامي رضوان على فيديو إلقاء أب لابنه من البلكونة
محافظ القاهرة يستمع إلى مشكلة أحد المواطنين ويعده بحلها خلال ساعتين .. فيديو
متحدث الزراعة يكشف سبب ارتفاع سعر البطاطس وموعد انخفاضها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟