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فن

عمرو عبد الجليل يكشف كواليس سوق الجمعة على النهار..الخميس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
سمر سعد
يحل النجم عمرو عبد الجليل ضيفا في برنامج وشوشة علي النهار مع الإعلامي أحمد الهواري ، وإيناس الليثي يوم الخميس في الساعة الحادية عشرة.

ويتحدث عبد الجليل في حوار الحلقة، عن كواليس فيلمه "سوق الجمعه" وذكرياته" مع المخرج يوسف شاهين، وبداية حياته الفنية وما قابله من صعوبات في مشواره الفني.


جدير بالذكر أن برنامج وشوشة من إعداد حسام جودة، يذاع في الحادية عشر مساء يوم الخميس من كل أسبوع.
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