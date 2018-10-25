بعد الرحيل مجموعة قصصية اجتماعية لـ إنجي الحسيني

تصدر قريبًا عن دار «همسة» للنشر، مجموعة قصصية بعنوان «بعد الرحيل»، للكاتبة إنجي الحسيني، تتضمن 13 قصة متنوعة مابين الإنساني والاجتماعي والعاطفي.





وفي مقدمة المجموعة القصصية التي تأتي في 176 صفحة، قالت المؤلفة إنها تكتب عن «الحب»، قائلة: «ذلك الشعور الذى أصبحنا نفتقده فى معترك الحياة المادية، ذلك الإحساس الذى يضيف للحياة نكهة وصبغة تقوينا على مرارة الحياة»، كما أشارت إلى أنها استلهمت تلك المجموعات القصصية من واقع الحياة ومواقفها البسيطة التي لا ينتبه لها الكثيرون، إلا أنها قد تسبب معاناة وضغطًا نفسيًا غير متوقع.



