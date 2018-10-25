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ثقافة

بعد الرحيل مجموعة قصصية اجتماعية لـ إنجي الحسيني

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:17 ص
صدى البلد
طارق موسى
تصدر قريبًا عن دار «همسة» للنشر، مجموعة قصصية بعنوان «بعد الرحيل»، للكاتبة إنجي الحسيني، تتضمن 13 قصة متنوعة مابين الإنساني والاجتماعي والعاطفي.

وفي مقدمة المجموعة القصصية التي تأتي في 176 صفحة، قالت المؤلفة إنها تكتب عن «الحب»، قائلة: «ذلك الشعور الذى أصبحنا نفتقده فى معترك الحياة المادية، ذلك الإحساس الذى يضيف للحياة نكهة وصبغة تقوينا على مرارة الحياة»، كما أشارت إلى أنها استلهمت تلك المجموعات القصصية من واقع الحياة ومواقفها البسيطة التي لا ينتبه لها الكثيرون، إلا أنها قد تسبب معاناة وضغطًا نفسيًا غير متوقع.

وجاءت المجموعة القصصية «بعد الرحيل» بعناوين للقصص التي تضمنتها، وهي: «ثمن الحرية، لحظة حساب، موعد مع الحب، شلة الأنس، بعد الرحيل، بين أحضانه، الغريمان، طريق الوصول، بعد الأوان، الخائنة، رحلة العمر، لحظة الانتقام، سميرة»، وصاحبت تلك العناوين العديد من التساؤلات القوية، كان أبرزها: «هل يكون للحرية ثمن يجب أن ندفعه ؟، هل الحرية قيد يطوق إرادتنا إذا أردنا أن نكسره فيتم اتهامنا بالخروج عن الأعراف والتقاليد ؟، هل تلعب الصدف واللقاءات العابرة دورًا ناجحًا في حياتنا فتقرب قلوب ًاوتبعد أخرى.. أم أن البعض يأتى "بعد الآوان"؟، هل المبادئ ثمنًا للنجاح والفراق ثمنا للحب والموت حلًا ؟!».
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