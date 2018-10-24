للحد من التهرب الضريبي.. البرلمان يناقش مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية إلكترونيا.. نواب: يعزز من إحكام الموارد.. وينمي خزينة الدولة

خطة البرلمان: ننتظر مشروع قانون حكوميا بشأن التعاملات التجارية إلكترونيا

نائب: انتشار كبير للتهرب الضريبي بسبب المبيعات الإلكترونية

برلماني يشدد على أهمية إصدار قانون المعاملات التجارية الإلكترونية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع قانون مُقدما من النائب على الكيال بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث استعرض الكيال فلسفة القانون التى تهدف إلى حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتى من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التي تتم على نحو إلكترونى، ومكافحة التهرب الضريبى وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصري.من جهتهم أكد عدد من أعضاء البرلمان على أهمية القانون، لاسيما وأنه يجعل هناك إحكاما للموارد، غير أن ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حذر خلال الاجتماع من أى أثار عكسية لمشروع القانون.بداية، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن المجلس ينتظر مشروع قانون متكاملا من الحكومة فيما يتعلق بتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.وأضاف "عمر شيبة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التعاملات الإلكترونية لا تشمل الضرائب فقط، وإنما هى أوسع من ذلك، حيث تشمل نظاما للمدفوعات وأشياء أخري إلى جانب الضرائب.وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن فرض تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية وفرض الضرائب عليها، أمر من شأنه إحكام الرقابة على الموارد، وهي نقطة إيجابية تجعلنا نعجل بإصدار القانون.من جهته، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استمرار ترك السلع التى يتم بيعها إلكترونيًا، بدون رقابة، فإن ذلك يؤدى إلى التوسع بشكل كبير فى التهرب الضريبي، مما يفقد خزينة الدولة موردا هاما جدًا.وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة، أن للدولة الحق كاملًا فى أخذ ضريبة على المبيعات الإلكترونية، مثلما هو الحال بالنسبة للفواتير الخاصة بالتجار، فكلاهما يحقق مكسبًا، وبالتالى من يجب فرض الضريبة عليهما، وليس طرف دون آخر.وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن قانون حماية المستهلك، تطرق إلى تنظيم المبيعات إلكترونيًا، وحفظ حق المستهلك في أخذ السلعة بالمواصفات المحددة مسبقًا، إلا أنه لم يحدد الضريبة الإلكترونية، وهو أمر يجب تطبيقه.وفى السياق ذاته، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، على أهمية مشروع القانون، خاصة مع انتشار الدفع الإلكتروني.