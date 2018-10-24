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تعليم

تجديد الخطاب الدينى وحروب الجيل الرابع ورؤية مصر ٢٠٣٠ ندوات بجامعة طنطا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
أحمد على
تنظم جامعة طنطا بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات عددا من الندوات التثقيفية لطلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة بهدف رفع وتنمية الوعي العام بين شباب الجامعة بأهم التحديات الراهنة التي تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا وتعظيم دورها لمواجهة تلك التحديات وتعميق قيم الانتماء والولاء لديهم.

تعقد بكلية التربية النوعية ندوة بعنوان "الشباب ودوره في مواجهة حروب الجيل الرابع" يوم ٤ نوفمبر ويحاضر فيها الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ الدراسات الاستراتيجية بالمركز الاستراتيجي بالأهرام ، كما تعقد كلية الطب يوم الاثنين 12 نوفمبر ندوه بعنوان "المنظومة الصحية ورؤية مصر 2030" يحاضر فيها الدكتور عبد المنعم شهاب والدكتورة هالة مستكلي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

وتعقد ندوة "التعليم ورؤوية مصر 2030" بكلية التربية يوم الأربعاء 14 نوفمبر ويحاضر فيها الكاتب الصحفي رفعت فياض ، في حين يلقي رئيس الصندوق الاجتماعي بالغربية ندوة بكلية الهندسة يوم الاثنين 19 نوفمبر عن "المشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية في مصر" ، ويلقي المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ندوة بكلية العلوم يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 حول "الخطاب الديني وأهميته في مواجهة الفكر المتطرف" ، وتنعقد ندوة بعنوان "أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات المعاصرة" يوم الأربعاء 12 ديسمبر ويحاضر فيها اللواء محمد سلامة الجوهري وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
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