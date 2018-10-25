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ثقافة

موسم الهجرة إلى الياسمين وأساطير الحب مجموعة قصصية لمعتز هاني

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:14 ص
صدى البلد
طارق موسى
يصدر عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع والترجمة المجموعة القصصية "موسم الهجرة إلي الياسمين" للكاتب معتز هاني والتى تظهر خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته القادمة . 

تتنوع أفكار المجموعة القصصية التي تشمل ١٩ قصة مختلفة ما بين الحب والفراق والصراعات النفسية والفانتازيا والأساطير ..حيث تتحدث إحدي القصص عن قصة حب من خلال أسطورة تركية شهيرة ويقتحم الكاتب مسارات زمنية في عالم إبن سيرين والأحلام وإبن حزم وعالم الألفة والحب.

يذكر أن الكاتب معتز هاني حاصل علي بكالوريوس تجارة شعبة لغة إنجليزية ودبلومة تمويل من إنجلترا و ماجيستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية وهو الإصدار السادس للكاتب حيث صدر له آخر أحلام الدانتيل "نصوص نثرية" ، الضفادع لا تشرب الماريجوانا "ساخر" ، خمارة الشيخ مرسي"مجموعة قصصية" ، المسخ يعشق مريم "رواية" ، بطريق سينجل لا يأكل السوشي".
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