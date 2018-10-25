موسم الهجرة إلى الياسمين وأساطير الحب مجموعة قصصية لمعتز هاني

يصدر عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع والترجمة المجموعة القصصية "موسم الهجرة إلي الياسمين" للكاتب معتز هاني والتى تظهر خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته القادمة .





تتنوع أفكار المجموعة القصصية التي تشمل ١٩ قصة مختلفة ما بين الحب والفراق والصراعات النفسية والفانتازيا والأساطير ..حيث تتحدث إحدي القصص عن قصة حب من خلال أسطورة تركية شهيرة ويقتحم الكاتب مسارات زمنية في عالم إبن سيرين والأحلام وإبن حزم وعالم الألفة والحب.



