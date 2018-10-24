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تعليم

حدوتة شهيد.. مسابقة أدبية لطلاب الإعدادية والثانوية بالفيوم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:24 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تعلن إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع مؤسسة الظهير الشعبي بالفيوم للتنمية والتنوير عن تنظيم مسابقة حدوتة شهيد الأدبية. تحت رعاية الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم .

وشروط المسابقة أن تتناول القصة حكاية بطل حقيقي استشهد من أجل الدفاع عن مصر فى حروب العزة والكرامة التى خاضتها مصر عبر تاريخها الحديث ضد الارهاب من الجيش أو الشرطة فى الفترة من 2011 / 2018م. وألا تزيد القصة عن ورقتين وورد بنط 14 وأن تتناول القصة حكاية شهيد دافع عن وطنه. ولا تكون القصة قد فازت من قبل فى مسابقة آخرى أو سبق نشرها ورقيًا أو إلكترونيًا. وأن تبرز القصة معاني وقيمة التضحية والفداء من أجل الوطن الغالي. و لا يجوز للمتسابق أن يشارك بأكثر من عمل.

أضاف الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن المسابقة مفتوحة أمام جميع طلاب محافظة الفيوم المبدعين للمشاركة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية.
ويرسل المتسابق رفق القصة صورة من بطاقة ولى الأمر وصورة من شهادة ميلاده.

ويبدأ تلقى الأعمال المشاركة من أول نوفمبر 2018م حتى 30 نوفمبر 2018 م وتسلم الأعمال إلى إدارة العلاقات العامة بالإدارات التابع لها المدرسة.

أضاف عبد المنعم أن جوائز المسابقة منح الثلاثة الأوائل جوائز مالية، المركز الأول . خمسمائة جنية مصري ، والمركز الثاني . ثلاثمائة جنية مصري ، والمركز الثالث . مائتان جنية مصري،

كما تقدم خمس جوائز تشجيعية لخمسة أعمال متميزة عبارة عن شهادات تقدير وميدالية المبادرة، وتطبع القصص الفائزة وتنشر فى كتاب، كما يمنح جميع المشاركين شهادات تقدير نظير مشاركتهم فى المسابقة.
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