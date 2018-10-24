مدبولي يكلف بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات الأكثر إنجابا

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة الموقف التنفيذى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تأتى فى إطار عمل الوزارة.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه بشأن التكليفات الرئاسية لوزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء مشروع مجمع خدمات الاسرة والطفولة بحى الأسمرات، سعيًا للتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية المجتمعية لاهالى الحى، استعرضت وزيرة التضامن ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإنشاء المجمع، موضحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ المشروع على قطعة الارض المخصصة لهذا الغرض بمساحة 5000م2، وتحويل قيمة الـ 25% الاولى من اجمالى تكلفة الإنشاء التى تقدر بنحو 55 مليون جنيه لصالح وزارة الانتاج الحربى.



وأشارت إلى التعاقد مع مركز بحوث دراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة لإعداد أعمال التصميمات الهندسية والمقايسة التقديرية للمشروع والتى تم الانتهاء منها، والاشراف على الاعمال والتى بدأت بالفعل من جانب وزارة الانتاج الحربى، مضيفة أنه تم مخاطبة وزارة التخطيط لتخصيص 40 مليون جنيه لاستكمال اعمال المشروع.



ولفتت إلى أنه تم تحويل 750 ألف جنيه لصالح جمعية خير وبركة بحى الاسمرات قيمة إعانات لعدد 6 حضانات تم اسنادها اليها وجارٍ الاستعداد لافتتاحها قريبًا.



وتناول اللقاء ايضًا، الموقف الخاص بالمشروع القومى لحماية كيان الأسرة المصرية، والذى من المقترح أن يتم اطلاقه تحت اسم "مودة"، وذلك تمهيدًا لعرض الرؤية المتكاملة للمشروع على السيد رئيس الجمهورية، حيث أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، والعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وكذا فض المنازعات، بما يسهم فى خفض معدلات الطلاق، عبر مراجعة التشريعات التى تدعم كيان الاسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والابناء، بالاضافة إلى تفعيل دور جهات فض المنازعات الاسرية للمساهمة فى الحد من حالات الطلاق.



وأوضحت "والى" أن اجمالى عدد المستهدفين من مشروع "مودة" يصل إلى نحو 800 ألف سنويًا، حيث يشمل ذلك الشباب فى سن الزواج فى الفئة العمرية من (18- 35 ) عام، والازواج طالبى خدمات الدعم والمشورة الأسرية، وذلك من خلال 171 مكتب للاستشارات الأسرية فى 27 محافظة، هذا بالإضافة إلى المتزوجين المُترددين على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عددهم حوالى 212 مكتبًا تابعًا لوزارة العدل.



وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع "مودة" من خلال عدة محاور من بينها، القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج، وكذا اطلاق حملة إعلامية متكاملة لرفع الوعى بمفاهيم المشروع، بالاضافة إلى العمل على تطوير آليات المشورة الاسرية وفض المنازعات، ومراجعة التشريعات القانونية وتفعيل أطر التنفيذ، كما أنه سيتم تنفيذ المشروع، عقب موافقة رئيس الجمهورية على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل حتى اغسطس 2019 فى محافظات القاهرة، والاسكندرية، وبورسعيد، وذلك وصولًا لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية بداية من أكتوبر 2019.



كما استعرض اللقاء الموقف الخاص بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الاسر المستفيدة من برنامج تكافل، حيث أكدت الوزيرة أنه جارٍ انتاج وبث حملة إعلامية كبرى مع مطلع يناير المقبل تتبنى أساليب غير تقليدية، هذا إلى جانب تدريب نحو 60 كادرًا إعلاميا لاعادة تفعيل دور الاعلام فى رفع الوعى المجتمعى، بالاضافة إلى تطوير وتجهيز عدد 36 عيادة تنظيم أسرة فى المناطق المحرومة من خدمات الاسرة مع نهاية ديسمبر 2018، والاعداد لنحو 4 ملايين زيارة طرق أبواب و5 آلاف ندوة توعوية حتى أكتوبر 2019.



وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للاسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، وذلك من خلال رفع الوعى بمفهوم الاسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، بالاضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الاسرة التابعة للجمعيات الاهلية لتقديم خدمة متميزة، إلى جانب العمل على بناء قدرات الكوادر العاملة (الاطباء- الممرضات – الرائدات الريفيات- المتطوعات- كوادر الجمعيات الاهلية الشريكة) فى مجال تنظيم الاسرة على مستوى النطاق الجغرافى المستهدف، مضيفة أن الفئة المستهدفة تصل إلى نحو 1.1 مليون أسرة لديها ثلاثة أطفال أو أقل فى نحو 2257 قرية / حى فى 10 محافظات.



وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهمُ ثمار التنمية، وأن تكون هناك محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة، كما كلف مدبولي بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر انجابًا.



وتابع "مدبولى"، الموقف الخاص بالقروض المقدمة من جانب بنك ناصر الاجتماعى، للمساهمة فى إقامة العديد من المشروعات الانتاجية على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن عدد الحالات التى استفادت من هذه القروض وصلت إلى نحو 15 ألف حالة فى نحو 25 محافظة، بقيمة تقدر بحوالى 244 مليون جنيه.