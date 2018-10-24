اجتماع لحصر العجز والزيادة في أعداد المدرسين بالمنوفية

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لحصر العجز والزيادة في اعداد المدرسين.



جاء ذلك بحضور مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية وصلاح عسكر مدير عام التعليم العام بالمديرية.



حيث عقد الاجتماع مع موجهى عموم المواد الاساسية ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - العلوم - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية ) للوقوف النهائى بالعجز والزيادة بالمحافظة.