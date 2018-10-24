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أخبار البلد

وزيرة الصحة : 5 ملايين مواطن ترددوا على حملة الرئيس للقضاء على فيروس سي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انه تم فحص ٥ مليون و 4 الاف و640 مواطنا ، وذلك منذ بداية الحملة وحتى ظهر اليوم الأربعاء، على نقاط المسح في الـ 9 محافظات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الامراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة»، والتى انطلقت المرحلة الأولى منها فى الأول من شهر اكتوبر الحالى و تستمر حتى ٣٠ نوفمبر.

واشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى وجود ٢٥ وحدة و مركز صرف علاج فيروس "سي" في الـ ٩ محافظات، فضلا عن ١١٣ مركزا لعلاج الضغط و السكر والسمنة ، مؤكدًا أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابتهم بفيروس "سي" من المواطنين.

وكشف أن عدد الحالات المصابة بفيروس"سي" من اجمالي ما تم مسحه 241 الفا و261 حالة، فيما تم تسجيل عدد 267 الفا و976 حالة من المحتمل اصابتهم بداء السكري، كما تم تسجيل 215 الفا و239 حالة من المحتمل اصابتهم بارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن تسجيل 1 مليون و816 الفا و685 حالة تعاني من السمنة.

واوضح ان أعلى نسبة مشاركة تخطت المستهدف كانت محافظة جنوب سيناء بنسبة 111٪‏ ، فيما تزال محافظة البحيرة تتصدر أعلى نسبة إقبال بجميع المحافظات بعدد مليون و 309 ألف و48 مواطنا، لافتًا الى أن أعلى فئة عمرية مشاركة هي من 26 إلى ٣٥عامًا، وهي من شريحة الشباب، كما كانت نسب المشاركة بالمبادرة ٥٨٪‏ من الإناث و 42٪‏ من الذكور.

وأكد أن هناك وعيا مجتمعيا لأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية لاطمئنان المصريين على أنفسهم، وناشد "مجاهد" المواطنين الذين يعرفون أن لديهم أمراض الضغط أو السكر أو السمنة أو فيروس "سي" الاطمئنان على انفسهم من خلال المشاركة في المبادرة.

يذكر أن العمل مستمر فى كافة نقاط المسح للحملة من 9 صباحًا وحتى 12 مساءً، نظرا للإقبال المتزايد على المبادرة.

يشار الى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورًا.
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