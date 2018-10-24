مستقبل وطن يوزع ألف شنطة مدرسية على الأكثر احتياجا بسوهاج



وأكد المهندس محمد علي ربيع ، أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا ، ودعم الطلاب غير القادرين ، مؤكدا أن ذلك يأتى إيمانا من الحزب بتمكين المجتمع بالتعليم لتحقيق حياة أفضل ، وتلبية دعوة رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار المهندس محمد محمود لبيب ، أمين تنظيم الحزب بسوهاج ، إلى أنه من ضمن إهتمامات المبادرة ، ترسيخ قيم التكافل الإجتماعى ، ومنع التسرب من التعليم ، ودعم الأسر الأكثر إحتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان إستمرارية العملية التعليمة لتحقيق الحماية الإجتماعية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.

وزعت اليوم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ، بمشاركة وحضور الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ الأقليم ، 449 شنطة مدرسية على التلاميذ بمدرسة " سيدى على الإبتدائية " ، بقرية ( جزيرة شندويل ) بدائرة مركز سوهاج ، ضمن قيام أمانة الحزب بتوزيع ألف شنطة مدرسية على تلاميذ القرى المحرومة بالمحافظة.وشارك المحافظ ، أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ، فى توزيع الهدايا ، والشنط المدرسية على التلاميذ ، بحضور اللواء محمد مصطفى ، أمين عام الحزب بمحافظة سوهاج ، والمهندس محمد على ربيع ، مسئول قطاعات وسط الصعيد بالحزب ، والمهندس محمد محمود لبيب ، أمين تنظيم الحزب بسوهاج ، والدكتور عمرو شلتوت ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وإسلام نور الدين ، أمين لجنة السياسات بالحزب ، وعرفات بكر الهوارى ، أمين لجنة العمل الجماهيرى ، ورجب القرم ، أمين العضوية بالحزب.وأشاد محافظ سوهاج ، بمبادرة أمانة الحزب فى دعم طلاب المدارس غير القادرين ، بتوفير مستلزمات الدراسة المختلفة لهم ، من كتب وشنط ومستلزمات المدارس ، مؤكدا علي أهمية دور الأحزاب السياسية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، في التعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة لتحقيق التنمية ، والمشاركة المجتمعية الإيجابية ، منوها إلي دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف إلي خدمة المواطنين ، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا.وقال اللواء محمد مصطفى ، أمين عام حزب " مستقبل وطن " بسوهاج ، أنه تم توزيع 449 شنطة مدرسية على طلاب مدرسة " سيدى على الإبتدائية " بقرية ( جزيرة شندويل ) ، وأنه سيتم توزيع ما يقرب من ألف شنطة من خلال مبادرة الحزب بالمحافظة ، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعى للحزب في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ، ودعم ومساندة الدولة.