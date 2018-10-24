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مستقبل وطن يوزع ألف شنطة مدرسية على الأكثر احتياجا بسوهاج

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:52 م
حزب مستقبل وطن يوزع
حزب مستقبل وطن يوزع شنط مدرسية بسوهاج
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
وزعت اليوم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ، بمشاركة وحضور الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ الأقليم ، 449 شنطة مدرسية على التلاميذ بمدرسة " سيدى على الإبتدائية " ، بقرية ( جزيرة شندويل ) بدائرة مركز سوهاج ، ضمن قيام أمانة الحزب بتوزيع ألف شنطة مدرسية على تلاميذ القرى المحرومة بالمحافظة.

وشارك المحافظ ، أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ، فى توزيع الهدايا ، والشنط المدرسية على التلاميذ ، بحضور اللواء محمد مصطفى ، أمين عام الحزب بمحافظة سوهاج ، والمهندس محمد على ربيع ، مسئول قطاعات وسط الصعيد بالحزب ، والمهندس محمد محمود لبيب ، أمين تنظيم الحزب بسوهاج ، والدكتور عمرو شلتوت ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وإسلام نور الدين ، أمين لجنة السياسات بالحزب ، وعرفات بكر الهوارى ، أمين لجنة العمل الجماهيرى ، ورجب القرم ، أمين العضوية بالحزب.

وأشاد محافظ سوهاج ، بمبادرة أمانة الحزب فى دعم طلاب المدارس غير القادرين ، بتوفير مستلزمات الدراسة المختلفة لهم ، من كتب وشنط ومستلزمات المدارس ، مؤكدا علي أهمية دور الأحزاب السياسية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، في التعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة لتحقيق التنمية ، والمشاركة المجتمعية الإيجابية ، منوها إلي دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف إلي خدمة المواطنين ، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا.

وقال اللواء محمد مصطفى ، أمين عام حزب " مستقبل وطن " بسوهاج ، أنه تم توزيع 449 شنطة مدرسية على طلاب مدرسة " سيدى على الإبتدائية " بقرية ( جزيرة شندويل ) ، وأنه سيتم توزيع ما يقرب من ألف شنطة من خلال مبادرة الحزب بالمحافظة ، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعى للحزب في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ، ودعم ومساندة الدولة.

وأكد المهندس محمد علي ربيع ، أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا ، ودعم الطلاب غير القادرين ، مؤكدا أن ذلك يأتى إيمانا من الحزب بتمكين المجتمع بالتعليم لتحقيق حياة أفضل ، وتلبية دعوة رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المهندس محمد محمود لبيب ، أمين تنظيم الحزب بسوهاج ، إلى أنه من ضمن إهتمامات المبادرة ، ترسيخ قيم التكافل الإجتماعى ، ومنع التسرب من التعليم ، ودعم الأسر الأكثر إحتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان إستمرارية العملية التعليمة لتحقيق الحماية الإجتماعية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.
مستقبل وطن يوزع ألف شنطة مدرسية على الأكثر احتياجا بسوهاج
مستقبل وطن يوزع ألف شنطة مدرسية على الأكثر احتياجا بسوهاج
مستقبل وطن يوزع ألف شنطة مدرسية على الأكثر احتياجا بسوهاج
مستقبل وطن يوزع ألف شنطة مدرسية على الأكثر احتياجا بسوهاج
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