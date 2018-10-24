حارس الزمالك يتلقى عروضا من أندية الدوري الممتاز

تلقى عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عروضا من بعض أندية الدوري المصري الممتاز.





ويأتي في مقدمة العروض التي تلقاها الحارس الأبيض، من أندية الإنتاج الحربى وبتروجت وانبي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



