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حوادث

الإفراج بالعفو عن 802 سجين بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:29 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
قررت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 448 نزيلا من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 354 آخرين؛ استكمالًا لتنفيذ قرار، رئيس الجمهورية ، رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

وعقد قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (448) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (354) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى عدد (802) مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
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