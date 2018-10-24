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محافظات

الجالية المصرية بالكونغو تؤازر المصري البورسعيدي أمام فيتا كلوب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
حرص عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بالكونغو الديمقراطية، على التجمع بمقر إقامة المصري بأحد فنادق العاصمة كينشاسا ، استعدادًا لمرافقة الفريق للاستاد الشهداء بكينشاسا والذي يستضيف مباراة المصري ومضيفه فيتا كلوب ، والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر.

وأكد احمد الشملة رئيس البعثة، أن معنويات الفريق مرتفعة بشكل كبير خاصة بعد اتصال وزير الشباب للشد من ازر هم وتحفيزهم على الفوز اليوم بنتيجة مرضية للشعب المصري بوجه عام و البورسعيدي بوجه خاص.

وأضاف الشملة أن سمير حلبية رئيس النادي حرص على الاطمئنان على كافة اللاعبين و الجهاز الفني مطالبهم بتحقيق حلم أهالي بورسعيد بالوصول للنهائي.
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