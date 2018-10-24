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فريق إم تي إم يوضح رد فعل عائلاتهم على أغنية أمي مسافرة .. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:43 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال أعضاء فريق "MTM"، إن رد فعل عائلاتهم على أغنية " أمي مسافرة"، كانت لطيفة وتقبلوا الأغنية بطريقة كوميدية ولطيفة، موضحين "كتبنا الاغنية وعندنا 19 عاما، والامهات تقبلوها بطريقة لعب أولاد".

وأضاف أحد أعضاء الفريق، في لقاء لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنهم واجهوا هجوما كبيرا من الصحافة، ليس من الأهالي والعائلات.

وأشار إلى أنه جاري إنتاج أغنية جديدة بلغة الجيل الحالي، موضحًا الكلمات الجديدة منها "على وضعك، واسف عليه، والحفل عليه، واغسل مواعين".
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