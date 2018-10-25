أبرز أخبار التوك شو.. سقوط طائرة في كاليفورنيا.. أدلة جديدة تكشف تورط قطر في دعم الإرهابيين.. والأرصاد تعلن سقوط أمطار غدا

لم تخل برامج التوك شو الصباحي على الفضائيات المصرية والعربية، من أخبارها المتنوعة من كل أنحاء العالم، حيث حملت وجبة دسمة صباح اليوم، الأربعاء، من الغرائب واللقطات والمواقف الجديرة بالعرض والتوثيق.



لحظة سقوط طائرة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية



عرضت فضائية "روسيا اليوم" لحظات سقوط طائرة من الحـرب العالميـة الثانية على طريق سريعة في كاليفورنيا، ما حدا بالسلطات إلى إغلاق الطريق أمام حركة المرور.



وتحطمت طائرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية بعد سقوطها على إحدى الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأعلنت السلطات أن ربان الطائرة تمكن من مغادرتها قبل اندلاعِ حريق فيها واصطدامها بالأرض.



نادين الراسي: من ظلمني سيبكي دما ومش مصاحبة حد يصرف عليا



وجهت الفنانة نادين الراسي، رسالة لمنتقديها من بعد أزمتها الأخيرة مع ابنها مارك قائلة: "من ظلمني سيبكي دما"، لافتًا إلى أن التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه لها حول المشكلة كان على جروب عائلتها الخاص.



وأضافت الراسي، في لقاء خاص ببرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا": "أنا كنت خايفة على ابني مش على السيارة"، مؤكدة: "أنا مش مصاحبة حد يصرف عليَا".



الأزهر يحسم الجدل حول مشروعية القائمة والمهر والشبكة في الزواج



قال الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر، إن قائمة الزواج من أعراف المجتمع المصري، موضحًا أن الزواج أفضل نعمة ينعم بها الخالق على المخلوق.



وأضاف "المالكى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم، الأربعاء، أن قائمة الزواج أقرتها الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بآيات الله: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، وهذا لا يعنى أن المرأة سلعة تُباع وتُشترى.



سوق الجملة بـ6 أكتوبر يكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم



كشف محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، عن السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم يرجع لقلة المعروض بالسوق، موضحًا أن ثمار البطاطس المتواجد بالأسواق الفترة الحالية مخزنة بالثلاجات.



وأوضح "الفيومى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن جشع التجار يعد من أهم أسباب ارتفاع أسعار البطاطس، أما ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى انتشار فيروس "023" بالبذور.



إعلان شروط وموعد طرح شقق الإعلان العاشر بـ الإسكان الاجتماعى



قال المستشار هانى يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الحكومة أعلنت عن طرح الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعى فى 9 مدن جديدة منها العبور والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وأسوان.



وكشف "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم "الأربعاء، عن أهم الشروط والتي تضمنت ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة، وأن يكون مصري الجنسية أو متمتعًا بها، كما يجب أن يتم التقدم في المحافظة المقيم بها الحاجز أو التي يعمل بها.



أدلة جديدة تكشف تورط قطر فى دعم الإرهابيين



كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن أدلة جديدة على تورط أمير قطر فى دعم التنظيمات الإرهابية ودعم وتمويل أفراده؛ حيثُ تمنح قطر جوازات سفر مزورة للإرهابيين لتسهيل دخولهم إلى بريطانيا، ما يهدد الأمن البريطانى.



وأكدت "مصطفى"، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء، أن قطر تدعم الإرهاب أينما كان على مستوى العالم، مشيرًة إلى أن اليابان أعلنت عن توسط قطر للإفراج عن صحفى يابانى كان مختطفا منذُ 3 سنوات فى سوريا وتم الإفراج عنه والذهاب إلى تركيا.



وقالت إن دولة اليابان رفضت دفع أى أموال للإفراج عن هذا الصحفى الإرهابى، مشيرة إلى أنه دخل تركيا بجواز سفر قطرى.



وأضافت أن قطر منحت أكثر من مليار دولار للإرهابيين فى العراق، موضحًة أن قطر أصبحت المدافع الأول عن الإرهابيين حول العالم.



الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية وشوائب عالقة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والتي تمتد إلى داخل البلاد مع نهاية هذا اليوم.



وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن الأمطار سوف تمتد إلى أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر بدء من الغد.



كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن أدلة جديدة على تورط أمير قطر فى دعم التنظيمات الإرهابية ودعم وتمويل أفراده؛ حيثُ تمنح قطر جوازات سفر مزورة للإرهابيين لتسهيل دخولهم إلى بريطانيا، ما يهدد الأمن البريطانى.



وأكدت "مصطفى"، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء، أن قطر تدعم الإرهاب أينما كان على مستوى العالم، مشيرًة إلى أن اليابان أعلنت عن توسط قطر للإفراج عن صحفى يابانى كان مختطفا منذُ 3 سنوات فى سوريا وتم الإفراج عنه والذهاب إلى تركيا.



وقالت إن دولة اليابان رفضت دفع أى أموال للإفراج عن هذا الصحفى الإرهابى، مشيرة إلى أنه دخل تركيا بجواز سفر قطرى.



وأضافت أن قطر منحت أكثر من مليار دولار للإرهابيين فى العراق، موضحًة أن قطر أصبحت المدافع الأول عن الإرهابيين حول العالم.



الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية وشوائب عالقة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والتي تمتد إلى داخل البلاد مع نهاية هذا اليوم.



وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن الأمطار سوف تمتد إلى أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر بدء من الغد.

