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ثقافة

نسيم الحياة فى معرض رسوم زيتية بالأوبرا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
طارق موسى
تحتضن قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، معرض "نسيم الحياة" للفنانة نجوان حسن .

يضم المعرض عددا من اللوحات الزيتية التى تدور حول النعم الربانية والمخلوقات والمناظر الطبيعية التى تدعو للاستمتاع بالهدوء النفسي والبعد عن صراعات الحياة.

يذكر أن الفنانة نجوى حسن تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وحصلت على دراسات فى الرسم الزيتى والجرافيك كما حصلت على دراسات فى الباليه والعزف على البيانو وقد أقامت العديد من المعارض الفردية والجماعية الناجحة فى أهم القاعات الفنية فى مصر، يستمر المعرض حتى الاثنين ٢٩ أكتوبر الجاري .
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