وزير قطاع الأعمال يدعو الشركات الأمريكية لضخ استثمارات في 3 قطاعات

أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ان شركات الغزل والنسيج من اكثر الشركات بقطاع الاعمال العام التى تحقق خسائر ، لافتا الى ان الوزارة لديها خطة أعدها مجموعة من المستشارين لاعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره .



وأضاف خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم ان تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تصل الى ملياري دولار ، مشيرا الى ان التمويل موجود الا اننا نحتاج الى الاستشاريين الذين لديهم المعرفة ، ولدينا عروض فى هذا الشأن من ايطاليا والمانيا.



ودعا الشركات الامريكية والاجنبية العاملة بالقطاع ومن لديها خبرة فى هذا المجال لتقديم خبراتها لتطوير القطاع والنهوض به الى جانب قطاعى الحليج والصباغة.



وأكد توفيق اننا نتطلع الى شراكات فى قطاعى السياحة والالكترونيات مع كافة شركائنا الأجانب بما فيها الشركات الامريكية.