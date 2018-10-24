إحباط تهريب 617 ألف قرص كبتاجون داخل شحنة فحم بميناء سفاجا

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط 617 ألف قرص كبتاجون مخدر داخل شاحنة محملة بالفحم بميناء سفاجا البحرى كانت في طريقها للسعودية.



تفاصيل الواقعة بدأت بورود معلومات لضباط مكتب فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة يفيد بقيام مهربين بتهريب كمية كبيرة من الكبتاجون المخدر للسعودية عبر ميناء سفاجا البحرى.



على الفور تم اخطار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذى امر باتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار اذن النيابة العامة لضبط الشحنة والمتهمين قبل تهريبها.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن النيابة العامة، تمكن ضباط مكتب الادارة بالغردقة من ضبط 617 الف قرص كبتاجون مخبئة داخل شحنة فحم في طريقها لميناء ضبا السعودى، كذلك تم ضبط سائق الشاحنة، وتحرر محضر بالواقعة وتجري النيابه العامة بسفاجا التحقيق في الواقعة.