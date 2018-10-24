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نجيب بلحسن: السينما العربية أكثر انفتاحا.. وأفضل العمل بها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الفنان نجيب بلحسن، إنه قام بعدة أدوار سينمائية بفرنسا، لكنه انحسر في الأدوار العربية، نظرا لاسمه العربي الذي لا يتناسب مع ملامحه الغربية الأوروبية.

وأوضح بلحسن خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنه يفضل العمل بالسينما العربية، مؤكدا أنه قرر الانضمام للعمل بالسينما المصرية، نظرا للانفتاح الموجود بالعالم العربي.

وأشار إلى أن التمثيل بالسينما المصرية يهتمون بشكل كبير فكل التفاصيل الصغيرة، علي خلال المسلسلات الدرامية التي قد تصل إلي 250 مشهد للممثل الواحد، مؤكدا أن بعض المشاهد لا تنال القدر الكافي من الاهتمام.
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