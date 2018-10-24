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رياضة

خبير لوائح عن أزمة الأوليمبية والزمالك: لابد من تغيير قانون الرياضة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد عبد اللطيف صبحي خبير اللوائح، أن قانون الرياضة الجديد أعطى معظم اختصاصات وزارة الشباب والرياضة للجنة الاوليمبية، حيث يقتصر عمل الوزارة على الجانب المالي فقط للأندية.

وأضاف في مداخلة هاتفيه لبرنامج" وان تو "مع سيف زاهر عبر اثير "اون سبورت" أن اللجنة الاوليمبية اتخذت كافة الإجراءات القانونية خلال أزمتها مع نادي الزمالك حيث تنص اللائحة الخاصة بالزمالك على إجراء الجمعية العمومية لمدة يوم واحد ولكن الزمالك لم يلتزم وقام باجرائها على يومين.

وتابع ان الزمالك لجأ للتحكيم الدولي على الرغم من عدم وجود بند بلائحته تنص على شرط التحكيم لذلك عليه أن يتجه للقضاء المصري.

وطالب بضرورة تعديل قانون الرياضة وإعطاء كافة الاختصاصات لوزارة الرياضة وعودة اللجنة الأوليمبية لرعاية الحركة الاوليمبية فقط.

وأكمل أن اللجنة الاوليمبية أصبحت مهتمة بأزمات الأندية فقط ولا تهتم بالحركة الاوليمبية الدولية. 
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