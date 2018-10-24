وزير الإعلام السعودى: اتفاقيات بأكثر من 50 مليار دولار بمستقبل الاستثمار..فيديو

قال عواد بن صالح وزير الإعلام السعودى، إن المملكة العربية السعودية هى مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمى، حيثُ شارك به العديد من المسئولين والإعلاميين، لافتًا إلى أن الحضور متميز ويضعها فى قلب المسؤولية العالمية الاقتصادية.



وأضاف "صالح" خلال لقاء خاص عبر فضائية "الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه تم الإعلان عن اتفاقيات بأكثر من 50 مليار دولار فى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بالمملكة العربية السعودية،موضحًا أنه لاتوجد مبادرة استثمارية مثلها بجميع الدول.



ونوه إلى أن حضور ولى العهد بالمبادرة متميز وإيجابى على المستثمرين وأكمل الصورة البهجة للمبادرة، مؤكدًا أنه على المستوى الإقليمى والعالمى هناك شغف كبير لوقائح جلسات المبادرة.

