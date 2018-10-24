سحر نصر تشارك في جلسات اقتصادية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.. صور

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان "القطاع العام في مواجهة القطاع الخاص من سيهيمن مستقبلًا؟ الأسهم الخاصة أم الأسواق العامة؟"، وذلك على هامش حضورها لمؤتمر مبادرة الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض.



ونشر الحساب الرسمي للسفارة المصرية في القاهرة، عدة صور للجلسة معلقة: "وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية د. سحر نصر، تشارك في جلسة بعنوان "القطاع العام في مواجهة القطاع الخاص من سيهيمن مستقبلًا؟ الأسهم الخاصة أم الأسواق العامة؟" في مؤتمر ‎#مبادرة_مستقبل_الاستثمار، المقام حاليًا في العاصمة ‎#السعودية ‎#الرياض".



وتشهد المملكة خلال هذه الأيام انطلاق مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة السعودية الرياض والذي يستمر حتى 25 من أكتوبر الجاري، ويتضمن المؤتمر 40 جلسات نقاشية مفتوحة ومنتديات جانبية تركز على ثلاث ركائز "الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية".