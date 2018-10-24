أطمن فى الوقاية حياة.. مبادرة مؤسسة منارة بالغربية للتوعية بسرطان الثدي

أعلنت مؤسسة المنارة للتدريب والتثقيف بمحافظة الغربية اليوم عن التنسيق مع مركز أورام بطنطا اليوم عن إطلاق مبادرة تثقيفيه ""اطمن.. فى الوقاية حياة" للتوعية والكشف عن مرض سرطان الثدي للسيدات والكشف المبكر علي حالات السيدات.





كما عقدت ندوة توعوية حاضر فيها الدكتور غادة سمير استشاري علاج الأورام بمركز أورام طنطا وبحضور كل من أشرف الخولى مدير العلاقات العامة بمركز اورام طنطا ومحمد صلاح أخصائي علاقات عامة ويسريه عبد الفتاح ممرضة بمركز الأورام.





وناقشت الندوة حوار جاد حول أهميه العلاج المبكر هو أفضل الطرق المتاحة لتقليل عدد الوفيات وزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض. كلما تم اكتشاف المرض مبكرًا كلما زادت فرص النجاه وتجنب العلاج القاسي.



