ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بقرية زنارة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:13 م
اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
محمد امين
قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم بتفقد الوحدة الصحية بقرية زنارة بمركز تلا ، وذلك أثناء جولته بالقرية.

حيث قام المحافظ بتفقد قسم الاستقبال وعيادات طب الأسرة والأسنان والأقسام الداخلية بالوحدة والصيدلية للتأكد من مدي توافر الأدوية الضرورية موجها بضرورة المراجعة الدورية لنواقص الأدوية.

كما استمع المحافظ إلي مديرة التمريض عن توافر أطقم التمريض بالوحدة، كما قام المحافظ بمتابعة إجراءات التعامل مع المرضي بالعيادة الخارجية والتأكد من حسن معاملتهم.

كما وجه المحافظ بالإلتزام بالتعليمات بمواعيد الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالوحدة وكذا استخدام كافة إمكانيات الوحدة لخدمة المواطن البسيط .

وخلال تواجده بالقرية تفقد المحافظ الجمعية الزراعية بزنارة واستمع لطلبات الأهالي المتضررين من تواجد عدد كثير من الأكشاك علي جانبي الشارع بما يعوق الطريق وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الأكشاك والتندات المخالفة من الشارع ومن أمام المحلات خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 أيام، مؤكدا علي أنه جاء ليطبق القانون حفاظا علي حقوق المواطنين والصالح العام.

كما استجاب المحافظ لطلب المواطنين فيما يخص استكمال سور ملعب مركز الشباب بالقرية وتركيب كشافات إضاءة ووجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالنزول الميداني وعمل تقرير مفصل عن حالة مركز الشباب بالقرية .
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يشترط على الأهلى والترجي حضور جماهيرى كبير في نهائي إفريقيا

الإفراج بالعفو عن 802 سجين بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر

مي حلمي تكشف حقيقة انفصالها عن محمد رشاد بصورة من صدى البلد

فوائد غير متوقعة لـ عصير الجزر يوميًا.. الأولى مفاجأة للمرضعات

الإسكان: شقة لكل متقدم بالإعلان العاشر بشرط توافر الشروط

ولي العهد السعودي يعلق على حادث مقتل خاشقجي ويؤكد: مؤلم جدا

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رهبان كنيسة الأقباط المصرية بالقدس.. فيديو

على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

ميدو يكشف عن السبب الرئيسي لحضوره مباراة الزمالك امس

ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أول تصريح من الصحفي الياباني بعد تحريره.. ومفاجأة مدهشة لزوجته.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

فيديو

العيش الناشف يعالج هذا المرض الشائع .. فيديو
تعرف على طريقة تصنيع الرينج لايت والفرق بين المصري والمستورد.. فيديو
قواعد غذاء الطفل من الشهر الأول حتى السادس.. فيديو
فيديوجراف| الفرعون الذي امتلك جوازا للسفر
على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟