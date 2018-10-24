محافظ المنوفية يتفقد الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بقرية زنارة

قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم بتفقد الوحدة الصحية بقرية زنارة بمركز تلا ، وذلك أثناء جولته بالقرية.



حيث قام المحافظ بتفقد قسم الاستقبال وعيادات طب الأسرة والأسنان والأقسام الداخلية بالوحدة والصيدلية للتأكد من مدي توافر الأدوية الضرورية موجها بضرورة المراجعة الدورية لنواقص الأدوية.



كما استمع المحافظ إلي مديرة التمريض عن توافر أطقم التمريض بالوحدة، كما قام المحافظ بمتابعة إجراءات التعامل مع المرضي بالعيادة الخارجية والتأكد من حسن معاملتهم.



كما وجه المحافظ بالإلتزام بالتعليمات بمواعيد الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالوحدة وكذا استخدام كافة إمكانيات الوحدة لخدمة المواطن البسيط .



وخلال تواجده بالقرية تفقد المحافظ الجمعية الزراعية بزنارة واستمع لطلبات الأهالي المتضررين من تواجد عدد كثير من الأكشاك علي جانبي الشارع بما يعوق الطريق وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الأكشاك والتندات المخالفة من الشارع ومن أمام المحلات خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 أيام، مؤكدا علي أنه جاء ليطبق القانون حفاظا علي حقوق المواطنين والصالح العام.



كما استجاب المحافظ لطلب المواطنين فيما يخص استكمال سور ملعب مركز الشباب بالقرية وتركيب كشافات إضاءة ووجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالنزول الميداني وعمل تقرير مفصل عن حالة مركز الشباب بالقرية .