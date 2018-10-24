محافظ البحيرة يمنح شركة المياه مهلة لإنهاء شبكات الصرف الصحي

اختتم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ،جولته الميدانية بمركز ومدينة كفر الدوار بتفقد أعمال الصرف الصحي بكوم البركة والوسطانية بكفر الدوار، حيث يتم إنهاء أعمال شبكات الصرف الصحي الذي يعترض تنفيذ أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت بطريق كفر الدوار - أبو المطامير أمام قرية كوم البركة.



ومنح المحافظ ، شركة المياه مهلة 3 أسابيع لإنهاء أعمال القطع الجزئي والعرضي بالطريق واستكمال باقي أعمال خط الطرد حتي محطة رفع الصرف الصحي بكوم البركة للبدء في إستكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الرابطة السطحية بالأماكن التي بها طبقة الأساس حيث تجدر الإشارة أن المشروع من ضمن أعمال مشروع صرف صحي متكامل بقرية كوم البركة.



وتم سحب عملية التنفيذ من شركة هورس المتعثرة وإعادة طرحها وإسنادها لشركة أخرى (العبد) عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى ويتم حاليًا تنفيذ خط الطرد عن طريق أبو المطامير بمنطقة كوم البركة والوسطانية والربط بمحطة المعالجة و التي يتم إنشائها بقريه زلط بتكلفة تجاوزت 4 مليون جنية.