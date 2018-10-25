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منوعات

الزيارات الخارجية لأعضاء مجلس الشيوخ الروماني تلتهم الميزانية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:27 ص
أرشيفية لمجلس الشيوخ
أرشيفية لمجلس الشيوخ
أ ش أ
التهمت نفقات الزيارات الخارجية لأعضاء مجلس الشيوخ الروماني ميزانية المجلس، حيث أنفق معظم ميزانيته تقريبا على السفريات الخارجية لعام 2018 بالرغم من أنه لا يزال هناك شهران متبقيان على نهاية العام.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن مجلس الشيوخ خصص أقل قليلا من مليوني ليو روماني ( 444 ألف يورو) هذا العام للانفاق على سفريات أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، وهو ضعف المبالغ التي أنفقت في الأعوام السابقة.

كما أن ميزانيات البدلات اليومية والمصروفات المادية تكاد تكون مستنزفة، وقد ناقش المكتب الدائم لمجلس الشيوخ الوضع في اجتماعه الأخير. وقد كشفت المحاضر الرسمية تصريح رئيس المجلس كالين بوبسكو- تاريشانو خلال الاجتماع وهو يتحدث عن أزمة مالية بالمجلس.

وبالتالي قرر قادة مجلس الشيوخ خفض عدد الزيارات الخارجية والذهاب فقط إلى المهام الضرورية ، مثل تلك اللازمة للإعداد لرئاسة رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي في العام المقبل.
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