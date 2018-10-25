أنجولا تنفق 99 مليار دولار على تشييد البنى التحتية في 13 عاما

أنفقت الحكومة الأنجولية قرابة 99.5 مليار دولار أمريكي على بناء وإعادة تشييد البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة بين عامي 2002 – 2015.





وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط، بيدرو لويس دا فونسيكا، أن من بين هذه المشروعات بناء الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والسدود، فضلًا عن شبكات توزيع الماء والكهرباء وبناء المستشفيات والإسكان الاجتماعي.





وأشار الوزير، وفقًا لموقع "أول أفريكا" الإخباري، في ندوة عقدت هذا الأسبوع، إلى أنه رغم ذلك فإن تقييم جودة هذه البنى التحتية "ليس في وضع مشجع"، ووضع البلاد في المرتبة 141 في مؤشر التنافسية الدولي، واستند المسؤول في هذه البيانات إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 / 2015.