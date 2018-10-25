ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أنجولا تنفق 99 مليار دولار على تشييد البنى التحتية في 13 عاما

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:18 ص
أنجولا
أنجولا
أ ش أ
أنفقت الحكومة الأنجولية قرابة 99.5 مليار دولار أمريكي على بناء وإعادة تشييد البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة بين عامي 2002 – 2015.

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط، بيدرو لويس دا فونسيكا، أن من بين هذه المشروعات بناء الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والسدود، فضلًا عن شبكات توزيع الماء والكهرباء وبناء المستشفيات والإسكان الاجتماعي.

وأشار الوزير، وفقًا لموقع "أول أفريكا" الإخباري، في ندوة عقدت هذا الأسبوع، إلى أنه رغم ذلك فإن تقييم جودة هذه البنى التحتية "ليس في وضع مشجع"، ووضع البلاد في المرتبة 141 في مؤشر التنافسية الدولي، واستند المسؤول في هذه البيانات إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 / 2015.

loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. رسالة الرئيس السيسي إلى الفنان حسين الجسمي في احتفالية المنارة

الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هيلاري كلينتون تحمل ترامب مسئولية إرسال طرود مشبوهة إلى منزلها

المتحدث العسكري لـ سكاي نيوز: استهداف 450 إرهابيا منذ بدء العملية الشاملة

بالفيديو.. السيسي يشهد احتفالية القوات المسلحة

أول تعليق من ترامب على واقعة الطرود المشبوهة ضد كلينتون وCNN وهجوم أوباما

منى الشاذلي في قفص الاتهام.. هل تتعمد المذيعة إبكاء الضيوف من أجل نسب المشاهدة

ليفربول والنجم الأحمر.. الريدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدفي فيرمينو وصلاح

حسام حسن: ما حققه المصري إنجاز.. ولدينا قضية مكتملة الأركان

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات

فيتا كلوب يهزم المصرى برباعية نظيفة ويصعد إلى نهائى الكونفدرالية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟