احتفالية كبرى لأبناء الشهداء في العاصمة الإدارية.. وغرس أشجار تخليدا لذكراهم.. المجلس القومي: الوحدة الوطنية حققت إنجازات.. برلمانية: المصريون تكاتفوا لبناء مشروعات ضخمة ..فيديو

منى: جذور الوحدة الوطنية بين المصريين ساعدت على تحقيق إنجازات كبرى

قام المجلس القومي للمرأة، مواكبة لاحتفالات أكتوبر بمبادرة شجرة الشهيد لغرس أشجار باسم شهدائنا للقوات المسلحة والشرطة بالعاصمة الادارية الجديدة، حضر اللقاء عدد كبير من أسر الشهداء الذين جاءوا بدعوة من القوات المسلحة والمجلس القومي للمرأة لتثبت لنا القوات المسلحة والشرطة الباسلة أن شهداءنا سيظلون في ذاكرتنا ولن ننساهم وهم معنا في كل مناسباتنا واحتفالاتنا.





شهدت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إطلاق مبادرة المجلس "شجرة الشهيد" أمس، الأربعاء، بدعم من النائبة منى منير، بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقالت مايا، على هامش الفعاليات، إنها سعيدة بوجودها في العاصمة الإدارية، وأنها سعيدة لما تراه من إنجازات للمصريين في كل شبر بالعاصمة الجديدة، خاصة وان الجميع يتكاتف لتحقيق إنجاز كبير.





وأضافت مرسي أن وجودها وسط هذا العدد الكبير من أهالي وأسر شهداء الجيش والشرطة يجعلها تشعر بالفخر بهم في كل احتفال.





وعقب ذلك توجه أهالي شهداء الجيش والشرطة لغرس الأشجار أمام سور الكاتدرائية كنيسة الميلاد و جامع الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة ، و في صورة جميلة قد تشبه تقريبا أفلام السينما حيث غرس أهالي الشهداء و أبنائهم و لكن في الواقع كانت الحقيقة كنا أكثر قربا من المشهد و رأينا أبناء الشهداء يغرسون الأشجار إحياءا لذكرى أبائهم الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن وطنهم .





صرحت النائبة منى منير ، عضو مجلس الشعب لـــ"صدى البلد" : فخورة بوجودي في العاصمة الإدارية وسط أسر الشهداء و أوضحت أن المبادرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بزراعة شجرة زيتون أمام مسجد الفتاح العليم وأمام الكاتدرائية.





وأكدت على جذور الوحدة الوطنية المتأصلة في جذور المصريين موضحة أن الضابط والمجند المصري في الحرب سواسية لا توجد تفرقة فالمسيحي والمسلم كلا منهما إستشهد للدفاع عن أرض مصر ، واليوم هو مجرد تعبير بسيط عن تقدير و إجلال و إحترام الشعب المصري لشهدائنا .





وأجرت عدسة "صدى البلد " بعض اللقاءات مع زوجات شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة للحديث عن مشاعرهم في ذلك اليوم و هم يحيون ذكرى ضباطنا .





قالت نجلاء حرم الشهيد العميد عامر عبد المقصود مأمور قسم كرداسة الذي دافع بكل قوته عن القسم بعد أن هجم عليه الإرهابيون من الجماعة المحظورة، أنها رغم الحزن الذي تشعر به لفراق زوجها لكنها فخورة بتخليد اسمه ، و جاءت اليوم بناء على دعوة من المجلس القومي للمرأة لغرس شجرة في العاصمة الإدارية بإسم الشهيد ؛ مما يؤكد للإرهابين والطامعين والشماتين بمصر أننا نتمتع بأمن و سلام ليس كما يصور البعض أنا نعيش في مناخ أمني سيئ.



