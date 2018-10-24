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محافظات

محافظ الغربية يكلف وكيل الصحة بالكشف على سيدة حامل بمستشفى قطور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:51 م
اللواء المهندس هشام
اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أحمد على
أصدر اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم توجيهاته العاجلة الى الدكتور محمد شرشر وكيل الصحة ، بضرورة توقيع الكشف على سيدة حامل، اعترضت موكبه خلال جولته التفقدية لسير العمل داخل قطاعات الرعاية الصحية بمستشفى قطور المركزى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ ورافقه خلالها كل من اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة واللواء فتحي عبد الغني سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أشرف فرج رئيس مجلس مركز ومدينة قطور ووكلاء وزارات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتموين وغيرهم.

وأضاف "السعيد " خلال جولته فى رسالة واضحة الى وكيل وزارة الصحة، حال اعتراض سيدة حامل فى شهر التاسع لمطالبته بأن يتم الكشف عليها وإجراء عملية الوضع داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفي فرد قائلا : " يا دكتور شرشر انت دكتور تخصصك نساء وتوليد اكشف عليها جوا وتعالا حصلنا فى الجولة" .

كما استهل محافظ الغربية، جولته بافتتاح عدد من المدارس وتفقد سير العمل داخل قطاعات خدميه وعلى رأسها محطات وشبكات مياه الصرف الصحي ومحطة الترحيلات "القمامه " .

كما افتتح محافظ الغربية مدرسة قطور الإعدادية الحديثة ، التابعة لإدارة قطور التعليمية، وهي إحلال جزئي، بقوة 7 فصول دراسية، و 2 معمل علوم بالاضافة الي حجرات الانشطة
كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عددا من المدارس بإدارة قطور التعليمية للاطمئنان على حسن انتظام وسير العملية التعليميه . 

كما زار مدرسة الشهيد إسماعيل أبو عيانة للتعليم الاساسى، ومدرسة قطور الاعدادية الحديثة بنات، واطمأن إلى انتظام الطلاب، وتسليم الكتاب المدرسى للطلبة .

وتفقد بعض الفصول والمكتبات وغرف الأنشطة،وشدد علي الاهتمام بالنظافة وتفعيل حصص الأنشطة، واطمأن أيضًا إلى متابعة الغياب اليومي للطلاب الكترونيا وبالسجلات الورقية، وخلال زيارته طالب المعلمين بضرورة التركيز علي الفهم وليس التلقين تماشيا مع اهداف منظومة التعليم الجديدة .وكذلك حث الطلاب على التركيز والتدريب المستمر لاكتساب المهارات ومواكبة التطور العلمي.
محافظ الغربية يكلف وكيل الصحة بالكشف على سيدة حامل بمستشفى قطور
محافظ الغربية يكلف وكيل الصحة بالكشف على سيدة حامل بمستشفى قطور
محافظ الغربية يكلف وكيل الصحة بالكشف على سيدة حامل بمستشفى قطور
محافظ الغربية يكلف وكيل الصحة بالكشف على سيدة حامل بمستشفى قطور
محافظ الغربية يكلف وكيل الصحة بالكشف على سيدة حامل بمستشفى قطور
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