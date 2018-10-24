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تعليم

وكيل تعليم المنوفية يتفقد مدرسة الثريا الخاصة بشبين الكوم.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:56 م
صدى البلد
محمد امين
قام مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بعمل جولة تفقدية لمدرسة الثريا الخاصة بشبين الكوم ورافقه خلال الجولة دعاء نصار بإدارة المديرية، حيث كان في استقباله نعمة صلاح المدير التنفيذي بالمدرسة ووفاء الجزار مدير المدرسة.

وقام شاهين، بتفقد الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال والفصل التكنولوجي والذي يهدف إلي تطوير طرق وأساليب التعلم الجديدة ، كما تفقد فناء المدرسة واطلع على الأنشطة الرياضية الموجودة فيه.

وسجل شاهين، كلمة بسجل زيارات المدرسة أثنى فيها إعجابه ومدى سعادته بجاهزية المدرسة وحالتها الجيدة.
وكيل تعليم المنوفية يتفقد مدرسة الثريا الخاصة بشبين الكوم.. صور
وكيل تعليم المنوفية يتفقد مدرسة الثريا الخاصة بشبين الكوم.. صور
وكيل تعليم المنوفية يتفقد مدرسة الثريا الخاصة بشبين الكوم.. صور
وكيل تعليم المنوفية يتفقد مدرسة الثريا الخاصة بشبين الكوم.. صور
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