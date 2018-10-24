شركة النيل تتقدم بشكوي رسمية ضد شيرين فى نقابة الموسيقيين..وهانى شاكر يحقق

تقدم ميلاد ملاك محامي شركة النيل للإنتاج الإذاعي بشكوي رسمية رقم 576 لعام ٢٠١٨ ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب بمقر نقابة الموسيقيين، بعدما أخلت المطربة بالتعاقد مع الشركة، ويقوم هانى شاكر نقيب الموسيقيين بالتحقيق فى ذلك الأمر.



أكد محامي الشركة في شكواه أن شيرين تقاضت مبلغ ٤ مليون و٧٥٠ ألف جنيه مصري وذلك بناء علي عقد الاتفاق الذي تم مع شيرين عام ٢٠١٣ مقابل إنتاج ثلاثة البومات فحين أنها لم تقدم إلا ألبوم واحد وبعد امتنعت عن تقديم اي البوم ، وطالبت قامت بفسخ العقد بشكل ودي وهو ما وافقت عليه الشركة ولكن شرط ان ترد المبالغ التى حصلت عليها لكنها لم تنفذ وعودها وتهربت كالعادة، رغم أن كافة العقود التى وقعت عليه كانت تحمل الزامها برد تلك المبالغ.

