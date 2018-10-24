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أخبار العالم

الحريري: نظام الحكم الحالي في لبنان لا يمكن أن يستمر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:12 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
أحمد محرم
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن نظام الحكم الحالي في لبنان لا يمكن أن يستمر، وأن جميع القوانين لا بد أن تتغير.

وأضاف الحريري، خلال مشاركته في منتدى مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض، "نسعى إلى تشكيل حكومة تحقق آمال المواطن اللبناني".

وتابع الحريري "لبنان يواجه تحديات كبرى ونسعى لتشكيل حكومة وفاق وطني، والحكومة المقبلة ستكون صورة عن مجلس النواب الجديد".

وأكد الحريري أن المرأة يجب أن تأخذ دورها في العمل الحكومي، وأن الحكومة المقبلة ستتضمن تكنوقراط وتمثيل أكبر للنساء.
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