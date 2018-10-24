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برلمان

النائب عطية موسى جبلى يوجه بيانا عاجلا لوزير التنمية المحلية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:48 م
النائب عطية موسى
النائب عطية موسى جبلى
فريدة محمد و ماجدة بدوى
قدم النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء بيانا عاجلا للواء وزير التنمية المحلية بشأن تضرر المواطنين بمدينة نوبيع من تحرير محاضر لهم بحجة أنهم متعدين على أرض أملاك الدولة.

وأوضح النائب عطية موسى في بيانه العاجل أن مجلس مدينة نوبيع قام بتحرير محاضر لعدد 16 حالة للأهالى بحجة أنهم تعدوا على أملاك الدولة في حين أن الأهالى قاموا بتقديم استثمارات تقنين أوضاعهم طبقًا لنص القانون 144 لسنة 2017 وقاموا بسداد رسوم المعاينة ووفقوا أوضاعهم طبقًا لهذا القانون، وما يحدث الآن مخالف لنصوص القانون.

وطالب النائب عطية موسى اللواء وزير التنمية المحلية بسرعة العدول عن المحاضر التي حررت للمواطنين لأنهم وافقوا وقننوا أوضاعهم طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.
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