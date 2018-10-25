3 سنوات في جحيم الإرهاب.. قصة رهينة تحرير الشام الياباني من الأسر إلى الحرية

رغم علمه أن عمله محفوف بالمخاطر لم يتوقع يومًا الصحفي الياباني "جومبي ياسودا" أن يكون هدفًا لعصابة مسلحة تطالب بفدية على رأسه خلال تغطية صحفية خطرة، أو أن تتحول قصة اختطافه لحدث يتناقله الإعلام العالمي، ويكون محور الاهتمام أكثر عند تحريره خلال الساعات الماضية.





اختار "ياسودا"، أن يغطي الأحداث الملتهبة في سوريا، غير مكتفٍ بمتابعتها عبر وسائل المتابعة الصحفية العادية، مفضلًا نقل صورة أوضح عن الصراع الذي راح ضحيته آلاف الأرواح.





ولتحقيق رغبته سافر ياسودا من اليابان مودعًا والديه وزوجته على أمل اللقاء بهم بعد فترة لن تطول ربما بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، متجهًا إلى تركيا المكان الذي سيعبر من خلاله إلى سوريا، لتكون قصة عمره ووقوعه في الأسر أو العبودية كما فضلت منصات إعلامية عدة مثل "سي إن إن" و"بي بي سي" و"التايم" و"واشنطن بوست" وغيرهم أن تطلق.





وتحولت فترة الأسبوع أو الأسبوعين المتوقعة لدى ياسودا إلى ثلاث سنوات بلياليها ذاق فيها العذاب حتى تم تحريره وعودته من نفس المكان الذي قدم إليه أول الأمر.





بعد أيام من تغطية ياسودا الصحفية في شمال سوريا لمجريات الحرب، حدث هجوم غير متوقع أوقع به ومن كان في دائرة تغطيته، وأصبحوا جميعا أسرى لدى "جبهة تحرير الشام" الفرع الإرهابي لتنظيم القاعدة أو المسمى بجبهة النصرة سابقًا.





كان أكثر مايخيف ياسودا بعد أسره أن لا يرى ذويه مرة أخرى، علاوة على أن يكون أداة في يد جماعة دموية أو يتم التنكيل به.





لكنه لم يتوقع أن يكون أسره سببا لفدية تأخذها الجبهة الإرهابية، حيث تم اختطافه في عام 2015، وسلمته الجماعة المتطرفة إلى اخرى متطرفة أيضًا هي حزب تركستان، الذي يضم في معظمه وياللغرابة متطرفين صينيين في سوريا.





ظل ياسودا بحسب ما قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في عبوديته لـ3 سنوات، وبقي محتجزًا في قرية خربة الجوز بالقرب من الحدود التركية من قبل قائد مع حزب تركستان، وهو حليف قوي لجبهة النصرة، وهو الذي أطلق سراحه.





لكن قبلها تم طلب فدية على رأسه لم يتم الاستجابة لها.





حياة ياسودا عبارة عن مغامرة كبيرة بدأت في عام 2000 وربما انتهت في 2018، بقيامه بتغطيات صحفية عن الشرق الأوسط لـ18 عامًا.





لكن ما لا يعرفه كثيرون إن احتجاز ياسودا كرهينة لم يكن في 2015 المرة الأولى، بل كانت المرة الأولى في العراق عام 2004 مع ثلاثة يابانيين آخرين، لكن تم إطلاق سراحه بعد أن تفاوض رجال دين على إطلاق سراحه.





وشمل عمله الأخير في سوريا الإبلاغ عن صديقه كينجي جوتو، الصحفي الياباني الذي أخذ رهينة وقتل على يد تنظيم داعش الإرهابي.





كان آخر اتصال مع ياسودا بعد أن بعث برسالة إلى صحفي ياباني آخر في 23 يونيو 2015.





وقد تم إطلاق العديد من الفيديو التي تظهر رجلًا يعتقد أنه ياسودا في العام الماضي، ففي فيديو صدر في يوليو 2017، قال وهو يظهر ملتحيًا أنه يقبع في بيئة قاسية ويلزم أن يتم إنقاذه على الفور.





وقالت "سي إن إن" إن الجهود تسارعت وتواصلت الاتصالات بين الجانبين التركي والياباني من جهة والمختطفين من جهة أخرى، حتى تم في 23 أكتوبر 2018، تحرير ياسودا، ووصوله لبر أمان لأول مرة منذ 3 سنوات.





ومع خبر تحريره الذي لف العالم، لم تكن الفرحة متصورة بالنسبة لوالديه و زوجته التي قامت بحملة على التلفزيون الياباني وفي الصحف لإطلاق سراحه.





ومن جانبه، قال يوسيدا في مرارة شديدة: "لقد قبعت تحت حكمهم 40 شهرًا".





وأضاف: "أنا الآن حر وآمن، أشكر الجميع".









وقالت والدة ياسودا والفرحة تملأ عينيها: "أنا سعيدة جدا، هذا كل ما يمكنني قوله".





وأضافت مع والده، أنهما لا يمكنهما الانتظار أكثر حتى يتمكنا من رؤيته.





وأما عن زوجته فلم تتمالك نفسها بمجرد معرفتها خبر إطلاق سراح زوجها ياسودا وتحريره من العصابات المسلحة.





وقالت زوجته المغنية "ميو" والدموع تنهمر من عينيها، والتي كانت على برنامج حواري على الهواء مباشرة "أحمد الله أني سأراه مرة أخرى.. أنا أعيش أهم لحظات حياتي.. أريد أن أقول له مرحبا بك مرة أخرى.. أنا سعيدة للغاية لأنك نجوت".