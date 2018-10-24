النائب تادرس قلدس: علينا التوسع في زراعة الأسطح لإعادة التوازن البيئي

أكد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة التوسع في زراعة الأسطح لاعادة التوازن البيئي الذي تم تدميره بفعل تدخل الانسان عن جهل، ولتعويض ما يحدث من تعديات على الأراضى الزراعية والزيادة السكانية، حيث اثبتت الدراسات أن زراعة الأسطح تؤدى إلى تقليل كمية الملوثات الموجودة بالهواء، وبالرغم من حصول مصر على المركز الثالث عالميا بعد فرنسا والصين، فى زراعة الأسطح، إلا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم.



وأشار قلدس فى بيان صحفى له إلى اهمية المشروع كفرصة لتحقيق اكثر من فائدة، فزراعة الاسطح يتيح استغلال المساحات غير المستغلة، وإتاحة فرص عمل لربات البيوت وشباب الخريجين وذوى الاحتياجات الخاصة، والطلبة والطالبات فى أوقات الفراغ والإجازات بشكل يدر عليهم عائدا ماديا مما يرفع من دخل الأسرة المصرية.



وطالب النائب الشركات التى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتقديم الدعم اللازم للشباب الذى يرغب فى العمل فى ذلك المشروع وتوفير الادوات والمعدات اللازمة لذلك، واتاحة الفرصة لتكوينهم جمعيات لصغار المنتجين للاستفادة من إنتاجهم للتصدير والتوريد للتجار فى مصر والعالم.

