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نائب: الخط الحديدي بين مصر والسودان سيكون إضافة حقيقية فى مسار التعاون بين البلدين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:09 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب
محمود فايد
قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن إنشاء الخط الحديدي بين مصر والسودان هو خطوة ضخمة ونقلة حقيقية في علاقة البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، وأضاف أنه حال توفير التمويل اللازم للمشروع فإنه سيشكل طفرة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ويحميها من أي مؤثرات سياسية.

وأكد زين الدين فى بيان صحفى له أن هذا الخط حال توفير التمويل اللازم له وتنفيذه، فإنه سيشكل خطوة متقدمة جدا لأعمال نقل الركاب والبضائع بين مصر والسودان، سواء في الكميات أو الأنواع وغير ذلك، إضافة إلى انتعاش المنطقة الصناعية في شمال السودان وجنوب مصر، كما يخلق منطقة تجارية بين البلدين، خاصة وأن التجارة تتطور فقط بتوافر نقل مميز.

وعن أهمية المشروع بالنسبة لمصر، أوضح النائب أن المشروع سيسهم في توطيد العلاقة بين مصر وبعض الدول الأفريقية من خلال زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خصوصًا في نقل البضائع، إضافة إلى إمكانية أن تصبح مصر بوابة إفريقيا على البحر المتوسط، وبالتالى بوابة لأوروبا، مما يحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية لمصر.
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