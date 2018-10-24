غدًا .. حلف اليمين وتسليم كارنيهات الصحفيين الجدد

تنظم نقابة الصحفيين احتفالية حلف اليمين القانونى للصحفيين الجدد للجنة تحت التمرين غدًا الخميس الساعة الخامسة مساء



وقال الكاتب الصحفى حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، تعقد الاحتفالية وتسليم الكارنيهات الدفعة الاخيرة للجنة تحت التموين بمسرح النقابة



واوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين ان الاحتفالية تتضمن إلقاء القسم للصحفيين الجدد الذين تم قبولهم بلجنة القيد تحت التمرين الاخيرة ، ويعقبها تسليم الكارنيهات لكافة الزملاء ، بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة