إزالة 255 حالة إشغالات وتحرير 74 محضرا في حملة مكبرة بمنوف

شن مجلس مدينة منوف برئاسة المهندس طارق الوراقي وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لرفع جميع الاشغالات المخالفة والتعديات علي حرم الطريق العام وضبط الحركة المرورية بالشوارع والميادين .



وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 255 حالة إزالة فورية وتحرير 74 محضر إشغال ، كما تم تحرير 135 حالة ضبط وذلك بشوارع بورسعيد والجلاء وميدان الحصوة وشارع شاهين .



وأشار الوراقي الي ان الحملات مستمرة لرفع الاشغالات والتعديات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها .