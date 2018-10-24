جمعية الأورمان تساعد 11 عروسة في حفل زفافهم الجماعي بالغربية

أعلنت جمعية الأورمان بالغربية، عن مساعدة 11 عروسا يتيمة، وتسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن.



وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن، وجرى مساعدة 11 عروسا في إتمام زفافهن وتسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية.



وأوضح شعبان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في مراكز محافظة الغربية، كما نجحت حتى الآن في زواج 16 ألف و715عروس يتيمة في جميع المحافظات بتكلفة وصلت إلى 81,266,350 جنيه.



