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رياضة

بث مباشر.. مباراة المصري وفيتا كلوب في الكونفيدرالية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
أحمد هاني
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة مشاهدة مباراة المصري مع فيتا كلوب بقيادة مدربه حسام حسن، موقعة مهمة وتاريخية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمام فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الشهداء، في إياب دور نصف النهائي من المسابقة الإفريقية.

يدخل أبناء المدرب حسام حسن المباراة وهم مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية، في نتيجة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بورسعيد منذ أسبوعين.
YALLASHOOT مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب حصري لايف .

ويحتضن ملعب الشهداء مباراة المصري البورسعيدي ضد فيتا كلوب الكونجولي، في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء سينقل عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7، نظرا لأن القنوات الأولى من بي سبورت ستنقل مواجهات دوري أبطال أوروبا، والتي من أهمها اليوم مباراة ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ونظيره النجم الأحمر الصربي، ومباراة برشلونة الإسباني وانتر ميلان الإيطالي، ونابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي، أما التعادل السلبي فسينتقل بالفريقين لخوض وقت إضافي على شوطين، وفي حال استمرت النتيجة على حالها سيحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية.

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