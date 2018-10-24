ولي العهد السعودي: همة السعوديين عالية مثل جبل طويق ولن تنكسر

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن دول المنطقة أصبحت تسير في طريقها الصحيح نحو نجاح خططها الاقتصادية، بما فيها قطر.



وأضاف بن سلمان في تصريحات عقب لقائه مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء اللبناني أن همة السعوديين عالية وقوية مثل جبل طويق، ولن تنكسر.



ووصف ولي العهد السعودي الشرق الأوسط بأنه أوروبا الجديدة.









