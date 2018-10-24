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أخبار العالم

ولي العهد السعودي: همة السعوديين عالية مثل جبل طويق ولن تنكسر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:47 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
شريف سيد
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن دول المنطقة أصبحت تسير في طريقها الصحيح نحو نجاح خططها الاقتصادية، بما فيها قطر.

وأضاف بن سلمان في تصريحات عقب لقائه مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء اللبناني أن همة السعوديين عالية وقوية مثل جبل طويق، ولن تنكسر.

ووصف ولي العهد السعودي الشرق الأوسط بأنه أوروبا الجديدة.




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