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أخبار البلد

هيئة الكتاب تهدي أطفال بلا مأوى مجموعة كتب لتعزيز ونشر الثقافة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أهدت الهيئة العامة للكتاب وزارة التضامن الاجتماعي (برنامج حماية الاطفال بلامأوي) مجموعة من الكتب المختلفة وذلك لتعزيز ونشر الثقافة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان هناك تعاونا كبيرا بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين وزارة الثقافة وذلك لتعزيز الجانب الثقافي لدى أبناء المؤسسات وتزويد مكتبات المؤسسات بمجموعة من مختلفة من الكتب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكتب تراعي المراحل العمرية المختلفة في مؤسسات الرعاية وسيتم توزيع الكتب علي المؤسسات التابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى في المحافظات المستهدفة.

وقدمت الوزارة الشكر لوزارة الثقافة وهيئة الكتاب لتعاونها المستمر في دعم مشروعات وبرامج الوزارة .

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 10 محافظات مستهدفة، وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا»، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.
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