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تعليم

افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:44 م
صدى البلد
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن السياحة هي ترمومتر الاستقرار، ومؤشر الأمان، وهي أحد أهم روافد الدخل القومي ومصدر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، بما توفره من عائدات سنوية، مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المحافظ ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني " مصر كمقصد سياحي تنافسي في عالم متغير" المقام بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، وتستمر فعالياته حتى 26 أكتوبر الجاري.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة سماح عبد الرحمن، عميدة كلية السياحة والفنادق و عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والدكتور حسام درويش الأمين العام المساعد للتدريب بالمنظمة العربية للسياحة، ومدير المعهد الفرنسي للآثار.

وأضاف المحافظ إلي أن مصر تعد من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين من العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم علي خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات ومكاتب السياحة.

وافتتح المحافظ ورئيس الجامعة على هامش المؤتمر معرض صورة وحكاية بالتعاون مع وزارة الآثار وقطاع المتاحف بالمتحف الآتوني وإدارة السياحة بالمحافظة.

يهدف المؤتمر إلى الترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي في ظل التنافس الدولي بين المقاصد السياحية، وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة في مجال السياحة والضيافة، ووضع حلول للتحديات التي تواجه تطبيق مفهوم السياحة الخضراء والإرشاد البيئي، واستغلال أنماط السياحة غير التقليدية داخل جمهورية مصر العربية مثل المحميات الطبيعية ومشاهدة الطيور، بالإضافة إلى تشجيع استخدام أحدث التطبيقات الذكية في مجال السياحة والضيافة.

وقالت الدكتور سماح عبد الرحمن رئيس المؤتمر إنه سيقام علي هامش المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل في الإرشاد السياحي وإدارة الفندقة، يحاضر فيها نخبة من الخبراء المتخصصين من أكاديميين ورجال الصناعة والمهنيين والباحثين، وذوي التخصصات المرتبطة بصناعة الصناعة بمصر.
افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا
افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا
افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا
افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا
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