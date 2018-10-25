مصر تشارك في اجتماع وزراء الثقافة لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين

أعلنت وزارة الثقافة مشاركة مصر في اجتماع وزراء الثقافة لمنتدي التعاون (الصيني - العربي) الرابع المنعقد في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية.





وذكر بيان لوزارة الثقافة أمس، الأربعاء، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنابت الدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لإلقاء كلمة مصر في الدورة الرابعة لاجتماع وزراء الثقافة للمنتدى.





وتمثل مصر، خلال الفعاليات التي تستمر 3 أيام، فرقة العريش للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تقدم مجموعة من التابلوهات الفنية التي تعبر عن التراث الفلكلوري، إلى جانب أحد الاستعراضات بعنوان (رجال سيناء) بمشاركة عدد من العارضات الصينيات اللاتي تم تدريبهن من قبل فناني الفرقة المصريين، بالإضافة إلى مؤلفة موسيقيه مشتركة بين العازفين المصريين والصينيين.



