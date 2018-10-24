منها التخسيس و الحموضة..7 فوائد لـ دبس الرمان

قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية، فؤائد دبي الرمان ، الذي يغفي عنها الاغلبية، لانقاص الوزن و تقوية الجهاز المناعي و يقي من الاصابة بالسرطان.



فوائد دبس الرمان:



1- إنقاص الوزن :

تؤخذ ملعقة كبيرة منه يوميًا وتذوب في كوب من الماء وتشرب صباحًا على الريق لمدة 10 أيام فقط فإنها مذيبة للدهون وتحارب السمنة.



2-يقوي الجهاز المناعي:

حيث أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، فهو يمنع تأكسد الأوكسجين داخل الخلايا وبالتالي يحمي من الإصابة بمختلف أنواع السرطانات.



3- الحموضة في دبس الرمان تحارب مرض النقرس.



4- يحسن عمل الأمعاء ويسهل عملية الهضم العسرة.



5- يقلل دبس الرمان من ترسب الكوليسترول الضار على الأوعية والشرايين فهو الخافض الأول للكوليسترول.



6- يحمي من انسدادات الشرايين ويقي من أمراض القلب " السكتات القلبية ".



7- يمنع دبس الرمان تكون الحصى في الكلى والمثانة إذا تم تناوله بانتظام.

