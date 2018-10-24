ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

منها التخسيس و الحموضة..7 فوائد لـ دبس الرمان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:52 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية، فؤائد دبي الرمان ، الذي يغفي عنها الاغلبية، لانقاص الوزن و تقوية الجهاز المناعي و يقي من الاصابة بالسرطان.

فوائد دبس الرمان:

1- إنقاص الوزن :
تؤخذ ملعقة كبيرة منه يوميًا وتذوب في كوب من الماء وتشرب صباحًا على الريق لمدة 10 أيام فقط فإنها مذيبة للدهون وتحارب السمنة.

2-يقوي الجهاز المناعي:
حيث أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، فهو يمنع تأكسد الأوكسجين داخل الخلايا وبالتالي يحمي من الإصابة بمختلف أنواع السرطانات.

3- الحموضة في دبس الرمان تحارب مرض النقرس.

4- يحسن عمل الأمعاء ويسهل عملية الهضم العسرة.

5- يقلل دبس الرمان من ترسب الكوليسترول الضار على الأوعية والشرايين فهو الخافض الأول للكوليسترول.

6- يحمي من انسدادات الشرايين ويقي من أمراض القلب " السكتات القلبية ".

7- يمنع دبس الرمان تكون الحصى في الكلى والمثانة إذا تم تناوله بانتظام.
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو

وزير الإعلام السعودى: اتفاقيات بأكثر من 50 مليار دولار بمستقبل الاستثمار..فيديو

مي حلمي تعلن عن مرضها الحقيقي.. تعرف على الأعراض والعلاج

الإدارية العليا: المال العام لا يسقط بالتقادم.. ولا يجوز الحجز عليه

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رهبان كنيسة الأقباط المصرية بالقدس.. فيديو

إعلان شروط وموعد طرح شقق الإعلان العاشر بـ الإسكان الاجتماعى .. فيديو

تعرف على منافس الزمالك فى دور الـ 8 من مسابقة كأس مصر

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح في مواجهة النجم الأحمر لايف

شاهد.. أدلة جديدة تكشف تورط قطر فى دعم الإرهابيين

الصحة تصدر بطاقات جديدة للأطفال للحصول على خدمة طبية متميزة

مصور منتخب مصر في المونديال يكشف كواليس صور محمد صلاح.. فيديو

أبرز إطلالات حسناء سيف الدين في عيد ميلادها.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

فيديو

العيش الناشف يعالج هذا المرض الشائع .. فيديو
تعرف على طريقة تصنيع الرينج لايت والفرق بين المصري والمستورد.. فيديو
قواعد غذاء الطفل من الشهر الأول حتى السادس.. فيديو
فيديوجراف| الفرعون الذي امتلك جوازا للسفر
على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟