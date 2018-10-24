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ديني

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل: مسألة التثقيف مهمة للوعي بخطورة الطلاق

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور لؤي عبدالله آل هاشم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، إنه يجب مراعاة الأحكام الفقهية في قضية الطلاق، مشيرا إلى أن والواقعة هي من تحدد المسألة الشرعية في وقوع الطلاق أم لا.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي: أن مسألة التثقيف لها دور كبير في الوعي بخطورة الطلاق، وليس الأمر دينيا فقط لكن هناك شق مجتمعي كبير.

وشدد على أهمية تعاون وتكاتف جميع المؤسسات لمواجهة هذه المشكلة لأن المواجهة لا تقتصر على الأمور الدينية والشرعية فقط.
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