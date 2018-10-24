كارثة.. هذه العادات تهددك بتلف خلايا المخ

قال الدكتور عمرو حسن استشارى المخ والأعصاب، إن هناك مجموعة من العادات الضارة التي تسبب تلف خلايا المخ والتعرض للإصابة بمشكلات تتعلق بالمخ، والتي تأتي على رأسها تناول السكريات بصورة مستمرة والإفراط في تناولها.



وأضاف حسن، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، إن من ضمن العادات ايضا الإنطوائية وعدم الحديث مع الآخرين بصورة مستمرة، بالإضافة إلى ذلك تغطية الرأس أثناء النوم بصورة مستمرة، وكذلك التعرض للتدخين وللتدخين السلبي، وكذلك التعرض للضغط النفسي المستمر.



وتابع استشارى المخ والأعصاب، إن المرء عليه الإبتعاد عن الضغط والتوتر وكذلك الشد العصبي، والذي يسبب الكثير من مشكلات المخ والأعصاب، لافتا إلى أن الحرص على تناول الخضراوات الطازجة وكذلك الفاكهة الطازجة التي تمنح الجسم حاجتها من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

