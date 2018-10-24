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رياضة

الخماسى الحديث ينهى استعداداته لانطلاق بطولة العالم للبايثل والترايثل بسهل حشيش.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
ريهام بكير
تنطلق صباح الغد فاعليات بطولة العالم للبايثل والترايثل والتي ينظمها الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2018 وذلك بمحافظة البحر الأحمر بمنطقة شهل حشيش.

يشارك في البطولة 15 دولة هم النمسا و بيلا وسيا و بلغاريا وقبرص وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا و ليتوانيا والبرتغال و جنوب أفريقيا وإسبانيا وأوكرانيا ونيبال وأفغانستان بالإضافة إلى مصر بما يقرب من 500 لاعب ولاعبة في جميع المراحل السنية من سن 8 سنوات و حتى الماسترز(الرواد)، و قد بدأت الوفود المشاركة بالوصول إلى مقر البطولة من 23 أكتوبر الجارى وقاموا بعدد من التدريبات استعدادا لافتتاح البطولة المقرر لها صباح الغد 25 أكتوبر.

تتضمن البايثل ( جرى – سباحة - جرى) أما التراثيل فيتضمن ( سباحة – جرى – رماية) و تقام الفاعليات كلها على الشاطئ، وتحتسب المراكز بأسبقية إنهاء الفاعليات في زمن أقل و يتم الترتيب بناء على ذلك.
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