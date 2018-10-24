رئيس قضايا الدولة يشرح لـ صدى البلد اختصاصات الهيئة.. ويوضح الضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها للدفاع عن المال العام.. ويؤكد: الهيئة ساهمت في تمثيل المنظومة القضائية والحكومة في المحافل الدولية

المستشار حسين عبده:

الهيئة تنوب عن الدولة أمام جميع المحاكم أثناء نظر الدعاوى القضائية

الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة

صياغة عقود الدولة فى المشروعات التى تتبناها المؤسسات والهيئات الحكومية

مستشارو الهيئة يتمتعون بضمانات السلطة القضائية لتمكينهم من الدفاع عن المال العام

الهيئة ساهمت فى المنظومة القضائية وتمثيل الدولة بسلطاتها فى المحافل الدولية

أكد المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة أن الدستور أرسى مبدأ سيادة القانون وأناط بهيئة قضايا الدولة كهيئة مستقلة اختصاص النيابة القانونية عن الدولة المصرية فى الدعاوى القضائية وتسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضى وصياغة جميع عقود الدولة والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة.وأضاف ان الدستور نص على تمتع جميع أعضاء الهيئة بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام الذى هو مال الشعب المصرى، حيث تنص المادة 196 من الدستور على أن قضايا الدولة هيئة مستقلة، تنوب عن الدولة فى كل ما يرفع منها او عليها من دعاوى ، وفى اقتراح تسويتها وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى .وأوضح ان الهيئة لها ايضا أحقية الاشراف الفنى على إدارات الشئون الادارى بالجهاز الادارى بالدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال اليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفا فيه، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا .وأشار الى ان هيئة قضايا الدولة ساهمت على الدوام فى المنظومة القضائية بتمثيل الدولة بسلطاتها الثلاث لدى كل المحافل القضائية الداخلية والدولية، ولديها خبرات قضائية متراكمة فى مجال العمل القضائى، وأصبحت احدى السمات المميزة للنظام القضائى المصرى بل هى احدى مفاخره ونياباتها عن الدولة ليست وكالة بل هى نيابة مصدرها الدستور والقانون وهى نيابة مفروضة على الاصيل والنائب معا بحيث لا يجوز لأيهما ان ينهى هذه النيابة او يغيرها ولا يجوز للاصيل أن يختار نائبا آخر عنه يمثله امام القضاء .وقال فى تصريحات لـ«صدى البلد» ان الهيئة باعتبارها خصما شريفا يحق لها ازاء اى نزاع قانونى أن ترفع لواء العدل فى اى خصومة بين الدولة والافراد وتكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم المشروعة بأسرع وقت ممكن وإذا كانت الهيئة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية، وكانت هذه الاخيرة هى اول من يخضع لأحكام القضاء التزاما وتنفيذا، حيث تؤدى عملا قانونيا يتفق مع وظيفتها القضائية المتمثلة فى النيابة عن الدولة كوحدة قانونية مستقلة عن اشخاص الحكام والوزراء الذين يمارسون السلطة ضمانا لمبدأ خضوع الدولة للقانون .وأوضح ان الدستور أناط بهيئة قضايا الدولة حماية الحق والمال العام والدفاع عنه وذلك كونها تنوب عن الدولة قانونيا فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج، ليكون حائطا قانونيا منيعا لصد كل معتد على المال العام، فهيئة قضايا الدولة تدافع عن الدولة فى مقام دفاعها عن تطبيق القانون، بالاضافة الى تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها .واستطرد تصريحاته قائلا: "تباشر الهيئة دورا كبيرا فى تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، تلك التسوية التى هى اتفاق يحسم به الطرفان بالتراضى نزاعا قائما بينهما فى اى مرحلة من مراحل التقاضى او يوفيان به نزاعا محتملا وتجرى التسوية الودية فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى يجوز فيها الصلح .وأكد ان الهيئة لها دور كبير فى الرقابة الفنية على ادارات الشئون القانونية فى الجهاز الادارى للدولة ومن ثم تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة حيث تتمكن من جلب المستندات وارسالها للمستشار المختص فى وقت قريب فلا يكون هناك تأخير فى الفصل فى الدعاوى امام القضاء، بالاضافة الى ان الهيئة لها مهمة كبيرة فى صياغة عقود الدولة فى جميع المشروعات التى تتولاها المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة .